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Приключи първият етап от ваксинацията в област Сливен

30 декември 2020 18:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 34
Областна администрация Сливен

44 лекари, 35 медицински сестри и фелдшери и 21 санитари и друг персонал бяха ваксинирани срещу COVID-19 в област Сливен през първия етап на кампанията, осъществен на 28 и 29 декември, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Приоритетно бяха обхванати лица от целевите групи, определени с Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, уточниха от РЗИ. Това са медици, които работят в COVID-структури, ЦСМП и спешни отделения на лечебните заведения.

Ваксините бяха поставени в два имунизационни кабинета, разкрити в областната МБАЛ „Д-р Ив. Селимински-Сливен“АД и в медицинския център към общинската МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД в Нова Загора, и в един мобилен кабинет в РЗИ – Сливен.

Ваксинирането продължава непосредствено след Нова година.

Снимка: Станимир Петков

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