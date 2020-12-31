Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1 729 са новите случаи на коронавирусна инфекция, регистрирани за изминалото денонощие в страната, 64 от тях в Сливенско
1 729 са новите случаи на коронавирусна инфекция, регистрирани за изминалото денонощие в страната. PCR тестовете, направени през последните 24 часа, са 4 605, а бързите тестове за антигени – 3870.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е следното: Благоевград – 53; Бургас – 72; Варна – 143; Велико Търново – 47; Видин – 28; Враца – 47; Габрово – 19; Добрич – 42; Кърджали – 27; Кюстендил – 34; Ловеч – 36; Монтана – 45; Пазарджик – 57; Перник – 44; Плевен – 79; Пловдив – 139; Разград – 15; Русе – 47; Силистра – 36; Сливен – 64; Смолян – 18; София – 54; София (столица) – 314; Стара Загора – 113; Търговище – 19; Хасково – 48; Шумен – 60; Ямбол – 30.
201 220 са потвърдените случаи на новия коронавирус при направени 1 149 545 теста. 75 370 от тях са активни. 118 335 са излекуваните лица, 2 933 от които през последното денонощие.
4 831 пациенти с доказан COVID-19 се лекуват в болнични заведения. 467 от тях са настанени в интензивни отделения. Медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция, са общо 8 867.
Ваксинираните са 4608, 714 от които през последното денонощие.
Починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус, са 7 515. Новите случаи за последните 24 часа са 110.
Снимка: pixabay.com