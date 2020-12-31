1 729 са новите случаи на коронавирусна инфекция, регистрирани за изминалото денонощие в страната, 64 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 51

1 729 са новите случаи на коронавирусна инфекция, регистрирани за изминалото денонощие в страната. PCR тестовете, направени през последните 24 часа, са 4 605, а бързите тестове за антигени – 3870.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е следното: Благоевград – 53; Бургас – 72; Варна – 143; Велико Търново – 47; Видин – 28; Враца – 47; Габрово – 19; Добрич – 42; Кърджали – 27; Кюстендил – 34; Ловеч – 36; Монтана – 45; Пазарджик – 57; Перник – 44; Плевен – 79; Пловдив – 139; Разград – 15; Русе – 47; Силистра – 36; Сливен – 64; Смолян – 18; София – 54; София (столица) – 314; Стара Загора – 113; Търговище – 19; Хасково – 48; Шумен – 60; Ямбол – 30.

201 220 са потвърдените случаи на новия коронавирус при направени 1 149 545 теста. 75 370 от тях са активни. 118 335 са излекуваните лица, 2 933 от които през последното денонощие.

4 831 пациенти с доказан COVID-19 се лекуват в болнични заведения. 467 от тях са настанени в интензивни отделения. Медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция, са общо 8 867.

Ваксинираните са 4608, 714 от които през последното денонощие.

Починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус, са 7 515. Новите случаи за последните 24 часа са 110.