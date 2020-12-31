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Сливен. Новини от източника. Последни новини

79-годишен мъж е починал при пожар в сливенския квартал „Комлука“

31 декември 2020 10:42, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 22
pixabay.com

Сигналът е получен на 29 декември в 16,30 часа. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е тръгнал от оставена без наблюдение печка на твърдо гориво, разположена близо до мебели и леснозапалими предмети.

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