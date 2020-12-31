79-годишен мъж е починал при пожар в сливенския квартал „Комлука“

Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 22

Сигналът е получен на 29 декември в 16,30 часа. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е тръгнал от оставена без наблюдение печка на твърдо гориво, разположена близо до мебели и леснозапалими предмети.