Областният управител пожелава позитивна, силна и добра година!

Област Сливен преди 47 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 19

Скъпи съграждани,

Наскоро приключиха първите ваксинации срещу COVID-19. Появи се надежда и увереност, че ще се справим и че идва краят на тази тежка пандемия. Сигурен съм, че, ако следваме досегашното си отговорно поведение, ще можем да си върнем прегръдките, срещите с приятелите и близките и всички онези малки човешки вълнения, които правят живота ни пълен.

Бъдете здрави и благословени с надежда, вяра и любов!

Позитивна, силна и добра 2021 година!

С уважение:

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен