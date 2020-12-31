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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител пожелава позитивна, силна и добра година!

31 декември 2020 12:15, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 47 минути, брой четения: 19
Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен

Скъпи съграждани,

 

Наскоро приключиха първите ваксинации срещу COVID-19. Появи се надежда и увереност, че ще се справим и че идва краят на тази тежка пандемия. Сигурен съм, че, ако следваме досегашното си отговорно поведение, ще можем да си върнем прегръдките, срещите с приятелите и близките и всички онези малки човешки вълнения, които правят живота ни пълен.

 

Бъдете здрави и благословени с надежда, вяра и любов!

 

Позитивна, силна и добра 2021 година!

 

С уважение:

 

Чавдар Божурски

 

Областен управител на област Сливен

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