Криминална хроника Ямбол - 31.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 29

Информационен бюлетин 31.12.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.