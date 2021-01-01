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Честита Новата 2021 година!

01 януари 2021 00:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Честита Нова Година!

Мирна и щастлива Нова година!

Нека 2021 година да е красива, като пролетта, топла като лятото, благодатна, като есента и силна и непреклонна, като морето през зимата!

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