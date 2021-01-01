Честита Новата 2021 година!

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Мирна и щастлива Нова година!

Нека 2021 година да е красива, като пролетта, топла като лятото, благодатна, като есента и силна и непреклонна, като морето през зимата!