1046 са заразените с коронавирус за последните 24 часа в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

1046 са заразените с коронавирус за последните 24 часа в България при направени 5739 PCR теста, сочат данни на Единния информационен портал. За последното денонощие излекуваните са 1192, а ваксинираните – 131. Хоспитализирани са 464 души. Починали са 61.

Очаквайте подробности!