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Сливен. Новини от източника. Последни новини

1046 са заразените с коронавирус за последните 24 часа в България

01 януари 2021 01:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62
Коронавирус

1046 са заразените с коронавирус за последните 24 часа в България при направени 5739 PCR теста, сочат данни на Единния информационен портал. За последното денонощие излекуваните са 1192, а ваксинираните – 131. Хоспитализирани са 464 души. Починали са 61.

Очаквайте подробности!

Снимка: pixabay.com

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