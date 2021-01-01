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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1046 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 34 от тях са в Сливенско
1046 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5739 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 202 266, като активните са 75 163.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 41, Бургас – 81, Варна – 100, Велико Търново – 27, Видин – 13, Враца – 47, Габрово – 8, Добрич – 26, Кърджали – 14, Кюстендил – 18, Ловеч – 18, Монтана – 8, Пазарджик – 28, Перник – 33, Плевен – 38, Пловдив – 107, Разград – 8, Русе – 21, Силистра – 15, Сливен – 34, Смолян – 13, София област – 23, София (град) – 155, Стара Загора – 59, Търговище – 12, Хасково – 44, Шумен – 33, Ямбол – 22.
В болница за лечение са настанени 4756 души, от които 464 са в интензивни отделения.
През изминалото денонощие са били излекувани 1192 души, а за целия период – 119 527.
61 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7 576.
Общо 4739 души са били ваксинирани срещу COVID-19, като през изминалото денонощие ваксина са си поставили 131 души.
Снимка: pixabay.com