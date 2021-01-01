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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Три бебета се родиха в сливенската областна болница след полунощ до сутринта на 1 януари 2021 г.

01 януари 2021 14:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 29
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен

Първото бебе в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен за 2021 година, е родено в 2,50 ч. след полунощ. То е момиче. Тежи 2,620 кг, 49 см. Майката е от град Стралджа. В 3:30 ч. проплакало момченце, чиято майка е от София. Още едно момченце се е родило в началото на новата година - в 6,50 ч. Майката е от Веселиново. Към момента не се очаква друго раждане за деня.

Последното бебе на 2020 г. е родено в 22:25 на 31 декември - момче от село Дражево, Ямболско.

Ръководство на болницата честити на родителите и близките на семействата, като пожелава бебетата да са здрави, да растат щастливи, обградени с любов и внимание.

Снимка: Станимир Петков

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