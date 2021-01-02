Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Германски прокурор в шок от жестоко убийство на млада българка
ермански прокурор остана без думи пред зверското убийство на 31-годишната българка Силвия Б., чието обгорено тяло бе открито захвърлено на черен път в Охтендунг (Рейнланд-Пфалц), пише „Билд“.
Първоначално тя не бе идентифицирана, но след аутопсията, установила, че е изнасилена и застреляна с 2 изстрела в главата, се изясни нейната самоличност в навечерието на Коледа след интензивно разследване.
Тялото на младата жена от близкия град Круфт (квартала Майен-Кобленц) бе открито в полето на 18 декември от случаен минувач. Задържан бе 34-годишен мъж, за когото се твърди, че е имал връзка със Силвия, с която често са имали спорове. Заподозреният бе арестуван в района на Кьолн.
Разследването продължава, издирва се жълтата 10-годишна Фиат Панда на жената, която свидетели видели няколко пъти в района на Кьолн с регистрационен номер MYK-H 298.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/germanski-prokuror-v-shok-ot-zhestoko-ubijstvo-na-mlada-bylgarka-2254450
Снимка: Туитър