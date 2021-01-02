Германски прокурор в шок от жестоко убийство на млада българка

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

ермански прокурор остана без думи пред зверското убийство на 31-годишната българка Силвия Б., чието обгорено тяло бе открито захвърлено на черен път в Охтендунг (Рейнланд-Пфалц), пише „Билд“.

Първоначално тя не бе идентифицирана, но след аутопсията, установила, че е изнасилена и застреляна с 2 изстрела в главата, се изясни нейната самоличност в навечерието на Коледа след интензивно разследване.

Тялото на младата жена от близкия град Круфт (квартала Майен-Кобленц) бе открито в полето на 18 декември от случаен минувач. Задържан бе 34-годишен мъж, за когото се твърди, че е имал връзка със Силвия, с която често са имали спорове. Заподозреният бе арестуван в района на Кьолн.

Разследването продължава, издирва се жълтата 10-годишна Фиат Панда на жената, която свидетели видели няколко пъти в района на Кьолн с регистрационен номер MYK-H 298.