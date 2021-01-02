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Православната църквата почита Свети Силвестър

02 януари 2021 10:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32
Св. Силвестър Римски

Православната църквата почита Свети Силвестър Римски, смятан за покровител на животните. Имен ден празнуват: Гopан, Гopица, Силвия, Силва, Силвана, Силвена и Силвестър.

„Втори януари църквата го е нарекла Свети Силвестър, когато група ергени се събират и незнайно вечерта изчистват обора на даден стопанин. Това са ергени, които харесват дадената мома от дома и отиват да почистят обора, но на една бележка пишат каква трапеза да им подготви стопанина, за да ги посрещне“, разказва етнологът Йордан Касабов.

На този ден, както и на Игнажден се вярва, че какъвто човек пръв ти влезе в къщата, такава ще е и годината.

Източник: БНР
Снимка: pravoslavieto.com

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