Православната църквата почита Свети Силвестър

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 32

Православната църквата почита Свети Силвестър Римски, смятан за покровител на животните. Имен ден празнуват: Гopан, Гopица, Силвия, Силва, Силвана, Силвена и Силвестър.

„Втори януари църквата го е нарекла Свети Силвестър, когато група ергени се събират и незнайно вечерта изчистват обора на даден стопанин. Това са ергени, които харесват дадената мома от дома и отиват да почистят обора, но на една бележка пишат каква трапеза да им подготви стопанина, за да ги посрещне“, разказва етнологът Йордан Касабов.

На този ден, както и на Игнажден се вярва, че какъвто човек пръв ти влезе в къщата, такава ще е и годината.