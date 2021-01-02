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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Удължиха с още 5 години забраната за улов на есетрови риби в България

02 януари 2021 11:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Рибар

Забраната за улов на есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море се удължава за период от 5 години от началото на тази година, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Целта е да се съхраняване на популациите на видовете руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), чига (Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus) и моруна (Huso huso). Есетровите риби са защитени по силата на европейски и национални законодателни актове.

Източник: CROSS

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