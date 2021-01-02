Нови образци на заявления за преизчисляване на пенсии

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Нови образци на заявления за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд „Пенсии“ са в сила от тази година, съобщават от Националния осигурителен институт.

От НОИ припомнят, че хората, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г. с намален индивидуален коефициент, могат да поискат в срок до 30.06.2021 г. преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент.