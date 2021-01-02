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Новият щам на коронавируса стигна и до Турция

02 януари 2021 17:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 34
Коронавирус

Новият щам на коронавируса, който първоначално бе установен във Великобритания, е бил засечен и в Турция, съобщи вчера здравният министър Фахреттин Коджа.

Турските власти въведоха забрана за влизането в страната на лица, идващи от Обединеното кралство.

С това засега е премахната опасността от появата на новия щам, който се разпространява 70 пъти по-бързо от известните допреди щамове, посочи здравният министър.

Източник: БТА
Фотоколаж: Станимир Петков

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