Новият щам на коронавируса стигна и до Турция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 34

Новият щам на коронавируса, който първоначално бе установен във Великобритания, е бил засечен и в Турция, съобщи вчера здравният министър Фахреттин Коджа.

Турските власти въведоха забрана за влизането в страната на лица, идващи от Обединеното кралство.

С това засега е премахната опасността от появата на новия щам, който се разпространява 70 пъти по-бързо от известните допреди щамове, посочи здравният министър.