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Община Болярово остана с една автобусна линия до Ямбол
Ямболската община Болярово остана с една автобусна линия до областния град. Спрени са и почти всички курсове до Бургас.
Заради малкото пътници за неопределено време е преустановено изпълнението на линията Елхово-Болярово-Бургас, който прави и връзка от Елхово за Ямбол. В момента от Болярово за Ямбол пътува единствено обедният автобус. Три фирми са подали документи за изпълнение на междуградските линии по обществена поръчка обявена от общината, информира кметът Христо Христов.
Искания има от тяхна страна да бъдат субсидирани, ако е възможно от общинския бюджет, но аз апелирам фирмите да се обърнат и към останалите общини, които минават линиите, имам предвид и началните Елхово и Бургас, също така и Средец, да потърсят съдействието на колегите.
Предложението на превозвачите за субсидиране ще бъде разгледано на сесията, на която се приема бюджета за 2021 година.
Източник: БНР
Снимка: Община Болярово