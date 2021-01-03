340 са заразените с коронавирус в България за последното денонощие, 17 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 62 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 62

340 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 2585 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 202 880, като активните са 73 769.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 9, Варна – 18, Велико Търново – 2, Видин – 15, Враца – 16, Габрово – 4, Добрич – 12, Кюстендил – 10, Ловеч – 3, Монтана – 6, Пазарджик – 11, Перник – 6, Плевен – 21, Пловдив – 18, Разград – 1, Русе – 23, Силистра – 2, Сливен – 17, Смолян – 8, София област – 19, София (град) – 94, Стара Загора – 2, Хасково – 6, Шумен – 8, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 1124 души, а за целия период – 121 467.

В болница за лечение са настанени 4786 души, от които 458 са в интензивни отделения.

40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7644.

Общо 4739 души са били ваксинирани срещу COVID-19.