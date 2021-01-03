Утре сутрин на летище София ще пристигне втората доставка от ваксините срещу Covid-19 на Pfizer и BionTech

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Утре сутрин на летище София ще пристигне втората доставка от ваксините срещу Covid-19 на Pfizer и BionTech. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

След пристигането им в логистичния център, ваксините ще бъдат разпределени до всички точки на страната, уточняват от ведомството.