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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Утре сутрин на летище София ще пристигне втората доставка от ваксините срещу Covid-19 на Pfizer и BionTech

03 януари 2021 17:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Ваксина

Утре сутрин на летище София ще пристигне втората доставка от ваксините срещу Covid-19 на Pfizer и BionTech. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

След пристигането им в логистичния център, ваксините ще бъдат разпределени до всички точки на страната, уточняват от ведомството.

Източник: БНР

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