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Сливен. Новини от източника. Последни новини
171 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско
171 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 1816 PCR и 844 антигенни теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 203 051, като активните са 72 962.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 4, Варна – 18, Велико Търново – 1, Видин – 1, Враца – 8, Габрово – 1, Добрич – 5, Кърджали – 2; Кюстендил – 15, Ловеч – 2, Пазарджик – 3, Перник – 9, Плевен – 6, Пловдив – 11, Разград – 5, Русе – 7, Силистра – 2, Сливен – 1, Смолян – 1, София област – 5, София (град) – 58, Стара Загора – 3, Шумен – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 944 души, а за целия период – 122 411.
В болница за лечение са настанени 4689 души, от които 453 са в интензивни отделения.
34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7678.
Общо 4739 души са били ваксинирани срещу COVID-19.
Снимка: pixabay.com