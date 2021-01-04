171 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

171 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 1816 PCR и 844 антигенни теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 203 051, като активните са 72 962.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 4, Варна – 18, Велико Търново – 1, Видин – 1, Враца – 8, Габрово – 1, Добрич – 5, Кърджали – 2; Кюстендил – 15, Ловеч – 2, Пазарджик – 3, Перник – 9, Плевен – 6, Пловдив – 11, Разград – 5, Русе – 7, Силистра – 2, Сливен – 1, Смолян – 1, София област – 5, София (град) – 58, Стара Загора – 3, Шумен – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 944 души, а за целия период – 122 411.

В болница за лечение са настанени 4689 души, от които 453 са в интензивни отделения.

34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7678.

Общо 4739 души са били ваксинирани срещу COVID-19.