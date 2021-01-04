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СЪОБЩЕНИЕ

04 януари 2021 10:13, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 41

Съгласно последна заповед на Министъра на образованието, учениците от 5 до 12 клас продължават в дистанционна форма на обучение до 31.01.2021г.

Файлове

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО [387KB]

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