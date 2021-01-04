СЪОБЩЕНИЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Съгласно последна заповед на Министъра на образованието, учениците от 5 до 12 клас продължават в дистанционна форма на обучение до 31.01.2021г.

Файлове