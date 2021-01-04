В четири области на страната е обявен оранжев код за обилни валежи от дъжд, в други осем - кодът е жълт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 40

Оранжев код за обилни валежи е в сила за четири области в страната, в осем кодът е жълт. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Оранжев код е в сила за областите: Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян. Там се очакват значителни валежи от дъжд, над около 1700 метра надморска височина ще вали сняг. Сумарни количества - между 30 и 60 мм.

Оранжевият код означава, че времето е опасно. Жълтият код важи за областите: Враца, Видин, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София град и София област. Там се очакват значителни валежи от дъжд, над 1700 метра надморска височина ще вали сняг.

Сумарни количества - между 25 и 35 мм. Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно.