Лабораторията на болницата за COVID-тестове започва да работи с граждани от 5 януари

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 8 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 26

Новата лаборатория на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен за PCR-тестове започва работа с граждани от 5 януари. Това съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Освен PCR ще се извършват бързи антигенни тестове и тестове за антитела. За улеснение на гражданите и спазване на противоепидемичните мерки пробите ще се взимат в помещението, което е разположено вдясно от централния вход на болницата. Работното време с граждани е от 7,30 до 12,30 ч.

Лабораторията ще работи с направления от личния лекар или РЗИ. За всеки, който желае да направи своя тест без направление, цените са:

PCR – 60 лв.

Бърз антигенен тест – 30 лв.

Тест за антитела – 25 лв.