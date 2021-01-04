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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лабораторията на болницата за COVID-тестове започва да работи с граждани от 5 януари

04 януари 2021 16:17, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 8 минути, брой четения: 26
снимката е илюстративна

Новата лаборатория на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен за PCR-тестове започва работа с граждани от 5 януари. Това съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Освен PCR ще се извършват бързи антигенни тестове и тестове за антитела. За улеснение на гражданите и спазване на противоепидемичните мерки пробите ще се взимат в помещението, което е разположено вдясно от централния вход на болницата. Работното време с граждани е от 7,30 до 12,30 ч.

Лабораторията ще работи с направления от личния лекар или РЗИ. За всеки, който желае да направи своя тест без направление, цените са:

PCR – 60 лв.

Бърз антигенен тест – 30 лв.

Тест за антитела – 25 лв.

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