Средният размер на ипотечните заеми в България нараства през 2020 г.

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През 2020 г. българите теглиха повече заеми. Те взеха с 12% повече ипотечни заеми и 5% повече потребителски заеми в сравнение с предходната година. Потребителските заеми най-често се използваха за ремонт на жилища и закупуване на нови мебели.

Средният размер на потребителските заеми остава около 5 113 евро, докато средният размер на ипотечните заеми се увеличава и възлиза на 56 242 евро, съобщи БНТ.