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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Средният размер на ипотечните заеми в България нараства през 2020 г.

04 януари 2021 20:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Български левове

През 2020 г. българите теглиха повече заеми. Те взеха с 12% повече ипотечни заеми и 5% повече потребителски заеми в сравнение с предходната година. Потребителските заеми най-често се използваха за ремонт на жилища и закупуване на нови мебели.

Средният размер на потребителските заеми остава около 5 113 евро, докато средният размер на ипотечните заеми се увеличава и възлиза на 56 242 евро, съобщи БНТ.

Източник: БНТ
Снимка: pixabay.com

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