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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Локомотивите с имена на български владетели намаляват времето за пътуване

04 януари 2021 21:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Влак

Българските държавни железници посрещнаха новата година с два нови локомотива, кръстени на български владетели - "Аспарух" и "Тервел". Това са първите нови машини от близо 30 години, съобщи БНТ. Те са изцяло цифровизирани, със съвременни системи за сигурност.

В момента те се движат с максимална скорост от 130 км/ч, но се очаква да бъде увеличена до 160 км/ч, което ще намали времето за пътуване. Локомотивите пътуват по линиите от София до Варна и до Бургас.

Очаква се още 13 машини да пристигнат поетапно след февруари. Всички те ще бъдат кръстени на български владетели. На всяка машина ще има QR код. След като го сканират с мобилен телефон, пътниците ще научат интересни исторически факти, свързани с владетеля.

Източник: БНТ
Снимка: bdz.bg

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