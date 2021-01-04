Локомотивите с имена на български владетели намаляват времето за пътуване

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Българските държавни железници посрещнаха новата година с два нови локомотива, кръстени на български владетели - "Аспарух" и "Тервел". Това са първите нови машини от близо 30 години, съобщи БНТ. Те са изцяло цифровизирани, със съвременни системи за сигурност.

В момента те се движат с максимална скорост от 130 км/ч, но се очаква да бъде увеличена до 160 км/ч, което ще намали времето за пътуване. Локомотивите пътуват по линиите от София до Варна и до Бургас.

Очаква се още 13 машини да пристигнат поетапно след февруари. Всички те ще бъдат кръстени на български владетели. На всяка машина ще има QR код. След като го сканират с мобилен телефон, пътниците ще научат интересни исторически факти, свързани с владетеля.