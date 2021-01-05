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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1 029 са новите случаи на коронавирус за денонощие, 29 от тях в Сливенско
1 029 са новите случаи на коронавирус за денонощие при направени 10 774 теста, от които 5 435 PCR и 5 339 бързи антигенни. Положителните проби са 9,5% от изследваните, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 24, Бургас – 39, Варна – 102; Велико Търново – 38; Видин – 4; Враца – 37; Добрич – 23; Кърджали – 13; Кюстендил – 23; Ловеч – 35; Пазарджик – 25; Перник – 20; Плевен – 59; Пловдив – 94; Разград – 10; Русе – 47; Силистра – 22; Сливен – 29; Смолян – 4; София област – 19; София (град) – 178; Стара Загора – 46; Търговище – 1; Шумен – 48; Ямбол – 22.
Общият брой на потвърдените случаи е 204 080, от които активни са 71 621.
2 213 са излекуваните през последното денонощие, а от началото на пандемията болестта са преборили 124 624 души.
В болници се лекуват 4 405 пациенти, от които 411 се намират в интензивни отделения.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 7 835, като 157 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com