Екип на РСПБЗН-Нова Загора е гасил пожар в лек автомобил „Фолксваген Голф“

Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 17

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е гасил пожар в лек автомобил „Фолксваген Голф“, възникнал по време на движение в новозагорското село Езеро. Сигналът е получен в 18,36 часа на 4 януари. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Нанесени са щети на двигателния отсек. Автомобилът е спасен. Пожарът е причинен от техническа неизправност.