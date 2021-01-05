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Екип на РСПБЗН-Нова Загора е гасил пожар в лек автомобил „Фолксваген Голф“

05 януари 2021 10:07, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 17
pixabay.com

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е гасил пожар в лек автомобил „Фолксваген Голф“, възникнал по време на движение в новозагорското село Езеро. Сигналът е получен в 18,36 часа на 4 януари. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Нанесени са щети на двигателния отсек. Автомобилът е спасен. Пожарът е причинен от техническа неизправност.

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