Криминална хроника Ямбол - 05.01.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Информационен бюлетин 05.01.2021 г.

Служители от РУ-Тунджа са установили лек автомобил с чужди регистрационни табели. На 4 януари, в с. Кукорево, при проверка на „Опел Сигнум“, собственост на 41-годишен мъж е установено, че на автомобила са поставени регистрационни табели на друго МПС. Извършени са процесуално-следствени действия от оперативна дежурна група. Работата по случая продължава рамките на образуваното досъдебно производство.