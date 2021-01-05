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Криминална хроника Ямбол - 05.01.2021 г.

05 януари 2021 13:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 05.01.2021 г.

 

Служители от РУ-Тунджа са установили лек автомобил с чужди регистрационни табели. На 4 януари, в с. Кукорево, при проверка на „Опел Сигнум“, собственост на 41-годишен мъж е установено, че на автомобила са поставени регистрационни табели на друго МПС. Извършени са процесуално-следствени действия от оперативна дежурна група. Работата по случая продължава рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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