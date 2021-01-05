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Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования на семейството на видния сливенски спортист Михаил Желев, който ни напусна днес

05 януари 2021 14:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 46
Михаил Желев

Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования на семейството на видния сливенски спортист Михаил Желев, който ни напусна днес. „Загубата е голяма не само за неговите близки, приятели, но и за цялата спортна общественост. Напусна ни един голям спортист, човек и почетен гражданин на Сливен. Той ще остане в историята на сливенската лекоатлетика като носител на голямата награда „Златен шпайк“ и пример за високо спортно майсторство и дисциплина. Поклон!“, написа кметът.

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