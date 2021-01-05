Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования на семейството на видния сливенски спортист Михаил Желев, който ни напусна днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 46

Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования на семейството на видния сливенски спортист Михаил Желев, който ни напусна днес. „Загубата е голяма не само за неговите близки, приятели, но и за цялата спортна общественост. Напусна ни един голям спортист, човек и почетен гражданин на Сливен. Той ще остане в историята на сливенската лекоатлетика като носител на голямата награда „Златен шпайк“ и пример за високо спортно майсторство и дисциплина. Поклон!“, написа кметът.