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Лавина затрупа сноубордист в Пирин

05 януари 2021 17:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 43
Снимката е илюстративна

Лавина затрупа сноубордист в Пирин. Мъжът не е пострадал сериозно, но е потърсил помощ, тъй като не е могъл да се освободи сам от падналата снежна маса.

След проведена спасителна операция, сноубордистът е изваден.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че опасността от лавини днес е изключително висока.

Директорът на ПСС Емил Нешев призова хората, които излизат в планината, да бъдат подготвени, да събират информация предварително, когато тръгват и предприемат някакви маршрути, предаде NOVA.

Източник: NOVA
Колаж: Станимир Петков

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