Лавина затрупа сноубордист в Пирин

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 43

Лавина затрупа сноубордист в Пирин. Мъжът не е пострадал сериозно, но е потърсил помощ, тъй като не е могъл да се освободи сам от падналата снежна маса.

След проведена спасителна операция, сноубордистът е изваден.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че опасността от лавини днес е изключително висока.

Директорът на ПСС Емил Нешев призова хората, които излизат в планината, да бъдат подготвени, да събират информация предварително, когато тръгват и предприемат някакви маршрути, предаде NOVA.