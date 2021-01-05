Богоявление в Ямбол ще се проведе по специална програма

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Във връзка с епидемиологичната обстановка в Република България на 6 януари 2021 година в град Ямбол големият християнски празник Св. Богоявление (Йордановден) ще се проведе по специална програма, съобразена с въведените противоепидемични мерки.

В 8:00 часа ще започне празничната литургия в православен храм „Св. Николай Чудотворец“.

Тържественият водосвет за успехите на Българската армия и нейните бойни знамена ще бъде извършен в Авиобаза „Безмер“ в 10:00 часа при закрити врати.

Богоявленски ритуал - хвърляне и изваждане на Светия кръст от водите на река Тунджа, ще се осъществи до градинския мост на Минералната баня в 11:30 часа.

Тази година няма да се състои литийно шествие.

Ръководството на Община Ямбол моли гражданите, който ще присъстват на хвърлянето на Светия кръст в река Тунджа, да съблюдават противоепидемичните мерки.