1 310 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие в България, 48 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 47

1 310 са новите случаи на коронавирус, установени с направени 11 456 теста. 7 290 проби са били изследвани с PCR, други 4 166 – с бърз антигенен тест, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 41; Бургас – 173; Варна – 143; Велико Търново – 30; Видин – 15; Враца – 32; Габрово – 16; Добрич – 15; Кърджали – 24; Кюстендил – 19; Ловеч – 19; Монтана – 16; Пазарджик – 28; Перник – 17; Плевен – 66; Пловдив – 115; Разград – 6; Русе – 43; Силистра – 24; Сливен – 48; Смолян – 13; София област – 34; София (град) – 223; Стара Загора – 71; Търговище – 10; Хасково – 4; Шумен – 25; Ямбол – 20.

От началото на пандемията у нас са регистрирани 205 390 заразени с COVID-19.

Активните случаи са 70 722. Болестта са преборили 126 766 души, оздравелите за последното денонощие са 2 142.

В болници се лекуват 4 286 пациенти, от които 393 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са починали още 67 души. Жертвите на COVID-19 вече са 7 902.