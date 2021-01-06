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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1 310 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие в България, 48 от тях в Сливенско
1 310 са новите случаи на коронавирус, установени с направени 11 456 теста. 7 290 проби са били изследвани с PCR, други 4 166 – с бърз антигенен тест, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 41; Бургас – 173; Варна – 143; Велико Търново – 30; Видин – 15; Враца – 32; Габрово – 16; Добрич – 15; Кърджали – 24; Кюстендил – 19; Ловеч – 19; Монтана – 16; Пазарджик – 28; Перник – 17; Плевен – 66; Пловдив – 115; Разград – 6; Русе – 43; Силистра – 24; Сливен – 48; Смолян – 13; София област – 34; София (град) – 223; Стара Загора – 71; Търговище – 10; Хасково – 4; Шумен – 25; Ямбол – 20.
От началото на пандемията у нас са регистрирани 205 390 заразени с COVID-19.
Активните случаи са 70 722. Болестта са преборили 126 766 души, оздравелите за последното денонощие са 2 142.
В болници се лекуват 4 286 пациенти, от които 393 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са починали още 67 души. Жертвите на COVID-19 вече са 7 902.
Снимка: pixabay.com