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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Традиционното за Богоявление ледено хора във водите на река Тунджа в Калофер се проведе въпреки противоепидемичните мерки

06 януари 2021 08:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31
Кадър от леденото хоро в Калофер

Традиционното за Богоявление ледено хора във водите на река Тунджа в Калофер се проведе въпреки противоепидемичните мерки. Участниците не спазваха задължителната дистанция, единственото ограничение беше за броя на гостите, наблюдаващи ритуала.

Пред bTV кметът на града Румен Стоянов обяви, че е готов да плати глобата, която се полага за нарушаване на мерките. По-рано през седмицата той призова да няма масовост, но явно не беше послушан.

Снимка: Николай Дойчинов

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