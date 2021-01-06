Традиционното за Богоявление ледено хора във водите на река Тунджа в Калофер се проведе въпреки противоепидемичните мерки

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 31

Традиционното за Богоявление ледено хора във водите на река Тунджа в Калофер се проведе въпреки противоепидемичните мерки. Участниците не спазваха задължителната дистанция, единственото ограничение беше за броя на гостите, наблюдаващи ритуала.

Пред bTV кметът на града Румен Стоянов обяви, че е готов да плати глобата, която се полага за нарушаване на мерките. По-рано през седмицата той призова да няма масовост, но явно не беше послушан.