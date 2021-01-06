Прекъсване водоподаването на с.Николаево

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 06.01.2021г.(сряда) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Николаево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.