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"Моето първо работно място"

06 януари 2021 14:20, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 30
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Приключват дейностите по Националната образователна кампания "Моето първо работно място" на КНСБ, СБУ и МОН. Целта е да се улесни прехода и адаптацията на завършващите ученици към пазара на труда и да се подпомогне кариерното развитие на зрелостниците. Партньори в часовете на класа бяха експерти от Младежки дом Сливен, от Център за кариерно развитие и адвокат за трудовоправни консултации Венета Манолова. Подкрепа на зрелостниците по време на лекциите оказваха класните ръководители на 12 "а" клас Д. Михайлова и на

12 "б" кл. Ж. Цанкова

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