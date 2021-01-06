"Моето първо работно място"

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Приключват дейностите по Националната образователна кампания "Моето първо работно място" на КНСБ, СБУ и МОН. Целта е да се улесни прехода и адаптацията на завършващите ученици към пазара на труда и да се подпомогне кариерното развитие на зрелостниците. Партньори в часовете на класа бяха експерти от Младежки дом Сливен, от Център за кариерно развитие и адвокат за трудовоправни консултации Венета Манолова. Подкрепа на зрелостниците по време на лекциите оказваха класните ръководители на 12 "а" клас Д. Михайлова и на

12 "б" кл. Ж. Цанкова

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