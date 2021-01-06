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Криминална хроника Ямбол - 06.01.2021 г.

06 януари 2021 20:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 06.01.2021 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу 65-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 5 януари към 18:10 часа в гр. Ямбол, на ул. „Търговска“ е спрян за проверка лек автомобил марка „Форд - Фюжън”, управляван 65-годишен местен жител. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Установено е, че мъжът има влязла в сила присъда за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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