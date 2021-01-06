Криминална хроника Ямбол - 06.01.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 38

Информационен бюлетин 06.01.2021 г.

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу 65-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 5 януари към 18:10 часа в гр. Ямбол, на ул. „Търговска“ е спрян за проверка лек автомобил марка „Форд - Фюжън”, управляван 65-годишен местен жител. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Установено е, че мъжът има влязла в сила присъда за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда. Работата по случая продължава.