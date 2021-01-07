1002 са новите случаи на коронавирус у нас, 19 от тях в Сливенско

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1002 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10 088 теста

Хоспитализирани са 4262 души, 379 са в интензивно отделение

1002 нови случая на коронавирус са установени през последното денонощие при направени 10 088 теста, става ясно от данните в Единния информационен портал.

Най-много са новите заразени в София град – 242 души, Пловдив – 99, Варна – 77, Русе – 44, Хасково – 49 души.

В останалите области разпределението е следното: Благоевград – 23, Бургас – 31, Велико Търново – 22, Видин – 11, Враца – 29, Габрово – 19, Добрич – 43, Кърджали – 14, Кюстендил – 25, Ловеч – 13, Монтана – 9, Пазарджик – 27, Перник – 29, Плевен – 41, Разград – 11, Силистра – 17, Сливен – 19, Смолян – 9, София област – 31, Стара Загора – 27, Търговище – 7, Шумен – 25, Ямбол – 9.

Общият брой на заразените с коронавирус у нас е вече 206 392. Активните случаи са 69 642.

Хоспитализирани са 4262 души, като 379 от тях са в интензивно отделение. През последното денонощие са излекувани 2023 души. Общият брой на излекуваните е 128 789.

През последните 24 часа у нас са регистрирани 59 нови смъртни случая от коронавирус. Общият брой на починалите от вируса в България е 7961.

За денонощието са ваксинирани 2465 души, общият им брой вече е 7913.

Ваксинациите за последните 24 часа: Бургас – 301; Велико Търново – 48; Враца – 25; Кюстендил – 45; Пазарджик – 420; Перник – 40; Плевен – 300; Пловдив – 218; Русе – 15; Смолян – 76; София област – 130; София (град) – 765; Стара Загора – 98; Търговище – 35; Хасково – 100; Шумен – 49.