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Бавният процент на ваксинация може да доведе до мутация на коронавирус, казва професор по имунология

07 януари 2021 12:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 32
Ваксина

Общото количество ваксини, които ще бъдат произведени за развития свят, е абсолютно недостатъчно, за да може да блокира разпространението на коронавируса в световен мащаб. Това каза проф. Д-р Сорен Хайрабедян от Института по биология и имунология към БАН за програмата на Хоризонт на БНР.

"Исканията на производителите не са достатъчни, за да ваксинират напълно населението на света и ние живеем в свързан свят. Това може да е по-големият проблем", каза ученият. Ако масовата ваксинация се извършва твърде бавно в глобален план, вирусът може да мутира и да избере друг път на развитие, каза Хайрабедян.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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