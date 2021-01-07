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Бавният процент на ваксинация може да доведе до мутация на коронавирус, казва професор по имунология
Общото количество ваксини, които ще бъдат произведени за развития свят, е абсолютно недостатъчно, за да може да блокира разпространението на коронавируса в световен мащаб. Това каза проф. Д-р Сорен Хайрабедян от Института по биология и имунология към БАН за програмата на Хоризонт на БНР.
"Исканията на производителите не са достатъчни, за да ваксинират напълно населението на света и ние живеем в свързан свят. Това може да е по-големият проблем", каза ученият. Ако масовата ваксинация се извършва твърде бавно в глобален план, вирусът може да мутира и да избере друг път на развитие, каза Хайрабедян.
Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС