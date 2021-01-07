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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 07.01.2021 г., четвъртък
Близки, спортни деятели и граждани изпратиха в последния му път сливенската легенда в леката атлетика Михаил Желев - носителят на „Златен шпайк“ издъхна на 77-годишна възраст.
Хиляди празнуват днес на Ивановден в община Сливен.
3 акта за нарушаване на противоепидемичните мерки са издадени в Сливенско за изминалото денонощие.
През последните 24 часа в Сливенско са регистрирани 19 заразени с коронавирус.
Директорът на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – д-р Васислав Петров, отправя благодарност от свое име и от името на всички служители в болницата към дарителите, които помогнаха за създаването на лаборатория за извършване на изследвания за COVID-19.
Д-р Ванушка Петрова, пулмолог във Военна болница – Сливен, приема поздрави от многото си благодарни пациенти.
Полицията задържа 4 момчета крадящи коли в Сливенско, едната дори запалили, за да скрият следите си – две от тях са на възраст 19 и 18 години и две непълнолетни на 17 години, без криминални прояви.