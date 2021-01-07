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МО стартира кандидатстването в трите висши военни училища

07 януари 2021 18:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29
Армия

Министерството на отбраната стартира процедурата за кандидатстване в трите висши военни училища в страната. Подаването на документи за ранен прием за курсанти започва през януари.

Националният военен университет "Васил Левски" има най-много места - 231 за прием на бакалаври. От тях най-много те са за специалностите "Полева артилерия", "Танкови войски" и "Противовъздушна отбрана".

Висшето военно училище "Георги Бенковски" е обявило 54 места само за редовно обучение. 25 от местата са за летци.

Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" е обявило 48 места само в редовна форма на обучение. Най-много са за обучение по медицинско осигуряване и кибероперации.

Над 350 места общо за курсанти има за учебната 2021-2022 година в трите висши военни училища.

Документи се подават във военните училища или във военните окръжия.

От Министерството на отбраната припомнят, че кандидатите трябва да отговарят и на редица условия, едно от които е в годината на кандидатстване те да не са по-възрастни от 31 години.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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