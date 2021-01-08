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867 са новите заразени с коронавирус през последното денонощие, 18 от тях в Сливенско

08 януари 2021 09:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68
Коронавирус

Новите случаи са 867, регистрирани при направени 9 911 теста – 6079 PCR и 3 832 – антигенни. 8,7% от изследваните за коронавирус са дали положителни проби през изминалото денонощие, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 20; Бургас – 107; Варна – 55; Велико Търново – 14; Видин – 10; Враца – 30; Габрово – 9; Добрич – 22; Кърджали – 5; Кюстендил – 20; Ловеч – 15; Монтана – 15; Пазарджик – 18; Перник – 16; Плевен – 43; Пловдив – 73; Разград – 6; Русе – 31; Силистра – 11; Сливен – 18; Смолян – 7; София област – 23; София (град) – 179; Стара Загора – 26; Търговище – 5; Хасково – 50; Шумен – 25; Ямбол – 14.

От началото на пандемията потвърдените случаи са 207 259, активни са 69 051.

За поредно денонощие излекуваните са повече от новозаразените – 1402, с което общият им брой вече е 130 191.

В болници се лекуват 4 250 пациенти, 377 от тях са в интензивни отделения.

Починали са още 56 души. Жертвите на вируса вече са 8 017.

Продължава ваксинирането на медицинските лица. За последните 24 часа са поставени 3 204 ваксини. Общо 11 117 души са получили първата доза от ваксината до момента.

Снимка: Станимир Петков

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