Гърция удължава карантината на влизащите през "Кулата-Промахон"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 31

Гръцките власти удължават срока на карантината на влизащите през граничния пункт "Кулата-Промахон". Влизащите в южната ни съседка ще подлежат на 7-дневна карантина, съобщават от Граничната полиция.

Всички хора, отговарящи на досегашните изисквания за влизане в Гърция, трябва да представят, както досега, отрицателен PCR тест, попълнен формуляр за пътуване и QR код.

На пристигащите на гръцка територия се прави и бърз тест. Те ще бъдат поставени под 7-дневна карантина на посочения във формуляра адрес.

Тази мярка ще се прилага до 21 януари.

Мерките не се отнасят за водачите на товарни автомобили, те ще бъдат пропускани, както досега.