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Гърция удължава карантината на влизащите през "Кулата-Промахон"

08 януари 2021 14:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31
Граница

Гръцките власти удължават срока на карантината на влизащите през граничния пункт "Кулата-Промахон". Влизащите в южната ни съседка ще подлежат на 7-дневна карантина, съобщават от Граничната полиция.

Всички хора, отговарящи на досегашните изисквания за влизане в Гърция, трябва да представят, както досега, отрицателен PCR тест, попълнен формуляр за пътуване и QR код.

На пристигащите на гръцка територия се прави и бърз тест. Те ще бъдат поставени под 7-дневна карантина на посочения във формуляра адрес.

Тази мярка ще се прилага до 21 януари.

Мерките не се отнасят за водачите на товарни автомобили, те ще бъдат пропускани, както досега.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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