Костадин Ангелов: Всички български граждани, които желаят да бъдат ваксинирани срещу Covid-19, ще могат да го направят

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

„Всички български граждани, които желаят да бъдат ваксинирани срещу Covid-19, ще могат да го направят“, заяви министърът на здравеопазването Костадин Ангелов по време на посещение в град Гоце Делчев.

Той съобщи, че до момента са били ваксинирани 11 200 души. Що се отнася до опасенията, че няма да има достатъчно ваксини за всички, министър Ангелов заяви, че освен ваксините BioNTech/Pfizer и Moderna се очакват и 4,5 милиона дози ваксина AstraZeneca. Първата пратка от тези ваксини ще бъде от 500 000 дози. Очаква се Европейската агенция по лекарствата да вземе решение за ваксината AstraZeneca до края на януари.