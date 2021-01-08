Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Община Ямбол подписа договор за финансиране на проект за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол"
Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ с № BG16RFOP001-1.017-0005-С01. Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Ямбол.
Общата стойност в размер на 4 225 251,68 лева е разпределена, както следва: 3 591 464,68 лева европейско съфинансиране и 633 787,00 лева финансов инструмент. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България, както и от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.
Проектът обхваща ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ - гр. Ямбол, намираща се на ул. „Цар Самуил” № 2 в централната зона на град Ямбол. Близостта до историческия контекст и център предопределя активното участие на сградата в градския живот.
С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение, ще се постигнат следните цели:
- създаване на условия за равен достъп до културно - развлекателните дейности и участие в тях на всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;
- повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;
-подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;
-развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.