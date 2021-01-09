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753 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско

09 януари 2021 09:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 72
Коронавирус

753 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9871 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 208 012, като активните са 65 912.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 37, Бургас – 37, Варна – 58, Велико Търново – 33, Видин – 9, Враца – 45, Габрово – 11, Добрич – 22, Кърджали – 33, Кюстендил – 6, Ловеч – 2, Монтана – 10, Пазарджик – 31, Перник – 17, Плевен – 33, Пловдив – 44, Разград – 3, Русе – 27, Сливен – 20, Смолян – 7, София област – 18, София (град) – 161, Стара Загора – 33, Търговище – 17, Хасково – 26, Шумен – 9, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 3831 души, а за целия период – 134 022.

В болница за лечение са настанени 4186 души, от които 380 са в интензивни отделения.

61 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8078.

Към момента общо 13 355 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като 2238 от тях – през изминалото денонощие.

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