Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
753 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско
753 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9871 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 208 012, като активните са 65 912.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 37, Бургас – 37, Варна – 58, Велико Търново – 33, Видин – 9, Враца – 45, Габрово – 11, Добрич – 22, Кърджали – 33, Кюстендил – 6, Ловеч – 2, Монтана – 10, Пазарджик – 31, Перник – 17, Плевен – 33, Пловдив – 44, Разград – 3, Русе – 27, Сливен – 20, Смолян – 7, София област – 18, София (град) – 161, Стара Загора – 33, Търговище – 17, Хасково – 26, Шумен – 9, Ямбол – 4.
През изминалото денонощие са били излекувани 3831 души, а за целия период – 134 022.
В болница за лечение са настанени 4186 души, от които 380 са в интензивни отделения.
61 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8078.
Към момента общо 13 355 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като 2238 от тях – през изминалото денонощие.