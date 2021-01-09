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Земетресение удари край Елин Пелин

09 януари 2021 11:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Земетресение

По данни на Сеизмологичния център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) - БАН днес, в 08:41 часа българско време, е регистрирано земетресение с епицентър в близост до гр. Eлин Пелин.

По предварителна информация, магнитудът на земетресението е 2.7 и дълбочина 20 км, се отбелязва на интернет страницата на НИГГГ-БАН.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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