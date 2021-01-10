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394 са новите случаи на Covid-19 при направените 5 910 PCR теста през последното денонощие, 21 от тях в Сливенско

10 януари 2021 09:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 43
Коронавирус

394 са новите случаи на Covid-19 при направените 5 910 PCR теста през последното денонощие, показват данните на Единната информационна система.

542-ма души са излекувани, а 19 са починали през последните 24 часа.

В интензивни отделения са хоспитализирани 380. Ваксинираните са 118.

Разпределението по области по настоящ адрес на новозаразените лица е, както следва: София (столица) - 89, Бургас - 55, Варна - 30, Сливен - 21; Пловдив, Благоевград, Плевен - 20, Ямбол - 11.

Снимка: pixabay.com

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