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Президентът Радев продължава консултации с непарламентарни политически партии

10 януари 2021 11:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Среща

Президентът на България Румен Радев продължава поредицата от срещи с непарламентарни политически партии. Срещите са част от консултациите, свързани с организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори.

Вчера държавният глава на България Радев се срещна с четири други извънпарламентарни политически формации и по-рано тази седмица проведе консултации с Обществения съвет с Централната избирателна комисия и ръководството на Националното сдружение на общините в България.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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