Президентът Радев продължава консултации с непарламентарни политически партии

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Президентът на България Румен Радев продължава поредицата от срещи с непарламентарни политически партии. Срещите са част от консултациите, свързани с организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори.

Вчера държавният глава на България Радев се срещна с четири други извънпарламентарни политически формации и по-рано тази седмица проведе консултации с Обществения съвет с Централната избирателна комисия и ръководството на Националното сдружение на общините в България.