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Ново силно земетресение в Хърватия

10 януари 2021 17:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Земетресение

Ново силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер по първоначални данни бе регистрирано в 12:58 часа местно време - 13:58 бълтарско време, с епицентър в района на хърватския град Петриня, съобщават местните медии.

Трусът е бил на дълбочина 10 километра. Жителите на Петриня живеят в много трудни условия след серията земетресения.

Снеговалежът днес създава допълнителни проблеми.

Прави се преглед и опис на щетите, причинени от трусовете.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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