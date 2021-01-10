Ново силно земетресение в Хърватия

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Ново силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер по първоначални данни бе регистрирано в 12:58 часа местно време - 13:58 бълтарско време, с епицентър в района на хърватския град Петриня, съобщават местните медии.

Трусът е бил на дълбочина 10 километра. Жителите на Петриня живеят в много трудни условия след серията земетресения.

Снеговалежът днес създава допълнителни проблеми.

Прави се преглед и опис на щетите, причинени от трусовете.