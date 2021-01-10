Протестиращи срещу правителството отново блокираха бул. “Дондуков“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Малка група протестиращи срещу правителството блокира булевард “Дондуков“ в района на Министерския съвет.

Протестиращите обсъждат най-подходящата дата за провеждане на парламентарните избори.

Според тях компромисният вариант е вотът да се проведе на 9 май и призоваха тогава да се случи обединението на българския народ.