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Над 15 000 души са потърсили спешна помощ през 2020 година в болницата
15 398 души са преминали през Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен през 2020 година. От тях 9 614 са били приети в болницата. Неосигурените пациенти, настанени в лечебното заведение, са били 1 547. За годината е оказана лекарска помощ на 171 пострадали при 134 пътнотранспортни произшествия, като хоспитализираните са били 62.
Данните сочат леко намаляване на преминалите през отделението, в сравнение с 2019 година, когато техният брой е бил 18 754. От тях приетите са били 9 614. Намалели са и неосигурените – 2007 са през 2019 г. През 2020 година е по-малък и броят и на пътнотранспортните произшествия. През 2019 година са били 176, приети са били 83 души от общо пострадали 227.