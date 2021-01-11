Над 15 000 души са потърсили спешна помощ през 2020 година в болницата

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 8 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 10

15 398 души са преминали през Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен през 2020 година. От тях 9 614 са били приети в болницата. Неосигурените пациенти, настанени в лечебното заведение, са били 1 547. За годината е оказана лекарска помощ на 171 пострадали при 134 пътнотранспортни произшествия, като хоспитализираните са били 62.

Данните сочат леко намаляване на преминалите през отделението, в сравнение с 2019 година, когато техният брой е бил 18 754. От тях приетите са били 9 614. Намалели са и неосигурените – 2007 са през 2019 г. През 2020 година е по-малък и броят и на пътнотранспортните произшествия. През 2019 година са били 176, приети са били 83 души от общо пострадали 227.