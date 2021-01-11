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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.01.2021

11 януари 2021 09:13, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 46 минути, брой четения: 43

No. Дата Длъжност Образование

2986 10.12.2020 машинен оператор средно

2987 10.12.2020 технически сътрудник средно

2989 11.12.2020 машинен оператор шиене средно

3010 21.12.2020 машинен оператор плазмено рязане на метал средно

1 4.1.2021 готвач средно

2 4.1.2021 сервитьор средно

11 5.1.2021 административен секретар средно

14 6.1.2021 сладкар средно

23 6.1.2021 отчетник счетоводство средно

24 6.1.2021 продавач- консултант средно

25 6.1.2021 работник товаро- разтоварна дейност основно

27 7.1.2021 технически ръководител висше/средно

28 7.1.2021 заварчик средно

29 7.1.2021 фрезист средно

32 7.1.2021 стругар средно

33 7.1.2021 снабдител, доставчик средно

34 7.1.2021 ръководител звено, апретура висше

36 8.1.2021 оперативен счетоводител висше

38 8.1.2021 работник, поддръжка средно

39 8.1.2021 машинен оператор с ЦПУ средно

40 8.1.2021 учител по спорт - спортна акробатика висше

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